Ischia: Rotelli (fd'I), da governo altre risorse, avanti con messa in sicurezza

- "Ischia non è sola, lo abbiamo dimostrato con il decreto legge approvato dal Parlamento e continuiamo a farlo con un ulteriore intervento del governo. Esprimo molta soddisfazione per la delibera del Consiglio dei ministri che destina - dopo il primo stanziamento di 2 milioni - una ulteriore risorsa di 54.200.000 di euro, per gli interventi in corso e da avviare per far tornare alla normalità Casamicciola e gli altri comuni dell'Isola dopo la drammatica frana del 26 novembre scorso. L'isola martoriata in questi anni merita di essere messa in sicurezza e Fratelli d'Italia su questo non fa passi indietro". Lo afferma Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Ambiente della Camera. (Rin)