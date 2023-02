Pd: Foti (Fd'I), partito tace denuncia Roberti su rischi infiltrazioni mafiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Appare clamorosa la denuncia, che rompe il silenzio elettorale, del presidente della commissione elettorale regionale del Pd della Campania, l'ex procuratore nazionale Antimafia Franco Roberti ed ora deputato europeo del Partito democratico, in una intervista rilasciata a 'Il Mattino', laddove ipotizza tessere gonfiate nei congressi, oltre che possibili infiltrazioni mafiose nel partito in quella Regione. Sempre in prima fila ad accusare gli avversari politici, adesso i silenzi dei massimi dirigenti del Pd al riguardo o vanno intesi come un'ammissione di colpa, ma allora dovrebbero lasciare gli incarichi ricoperti, o costituiscono una poco commendevole manifestazione di connivenza con comportamenti censurabili sotto più profili. Ciò che è certo è che la doppia morale del Pd, che pretende trasparenza dagli altri, ma che in casa sua fa impicci e pure grossi, non può passare in cavalleria!". Lo afferma, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.