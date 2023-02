Torino: prima tappa dell'Innovation roadshow del Mimit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Torino la prima tappa dell'Innovation roadshow organizzato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e da Invitalia. La tappa Torinese è stata organizzata insieme a Cte Next, la Casa delle Tecnologie Emergenti territoriale, che ospiterà il primo sportello Invitalia sul territorio. L’evento ha richiamato circa 200 persone fra istituzioni, aziende, startup, imprenditori e tutte le Case delle Tecnologie Emergenti Italiane, affrontando il tema dell’innovazione applicata alla cultura, filo conduttore di questo primo appuntamento. Infine, la Città di Torino ha annunciato il prossimo lancio della seconda Call4Testing di Cte Next denominata FutureCities, che promuoverà sperimentazioni 5G di media scala di soluzioni urbane innovative in tre ambiti diversi: Cultura, turismo e rigenerazione urbana; smart services e gestione del territorio e sostenibilità. Il progetto sarà finanziato con circa 500 mila euro. (segue) (Rpi)