Imprese: Iveco, nel 2023 attesa crescita del 2-3 per cento dei ricavi netti

- Dopo i risultati positivi del 2022 Iveco guarda con ottimismo anche per l'anno in corso. L'azienda ha previsto dei ricavi netti delle attività industriali tra il +2 e il +3 per cento. L'Ebit adjusted delle attività industriali è dato invece tra i 460 e i 500 milioni di euro. La liquidità netta delle attività industriali è prevista a quota 2 miliardi. Mentre, gli investimenti nelle attività industriali sono immaginati in crescita in una forbice che va dal 10 al 15 per cento. (Rpi)