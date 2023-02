Amalfi: comune acquista 13 defibrillatori e promuove corsi di formazione per operatori e studenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dei tredici defibrillatori sono maggiormente performanti e avranno la possibilità di intervenire con maggiore incisività su persone in sovrappeso: saranno collocati nei pressi del parcheggio di Piazza Flavio Gioia e nelle adiacenze delle giostrine ubicate all'inizio della zona portuale. L'articolato progetto che consentirà alla città di Amalfi di essere uno dei comuni all'avanguardia nella cardioprotezione punta soprattutto la diffusione di una cultura della formazione che prevede corsi continui per i prossimi tre anni e rivolti alla popolazione ed in particolar modo di studenti e commercianti. Questi ultimi potranno informare gli avventori, attraverso apposite vetrofanie, che il personale dell'attività commerciale è formato per interventi di primo soccorso in caso di emergenze cardiocircolatorie. Al progetto presto saranno ammessi anche gli alunni delle quinte superiori degli istituti di Amalfi per alimentare il serbatoio delle competenze e offrire una maggiore copertura in termini di prevenzione. Al primo corso in programma martedì 14 febbraio 2023 sono stati invitati i presidenti di tutte le associazioni presenti sul territorio comunale: da quelle sportive a quelle che operano nel sociale. Ma anche quelle che sono espressione di categorie produttive o che si occupano di promozione e organizzazione di eventi ludici. (Ren)