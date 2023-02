Sud: Signorile e Conte (rete dell'attivismo civico), dare voce all'Italia mediterranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il Mezzogiorno protagonista era una esigenza oggi è diventata una necessità". Lo hanno affermato Claudio Signorile, ex ministro ed ex deputato socialista, e Federico Conte, ex deputato di Liberi e Uguali, annunciando l'evento di domani, a Roma: un'assemblea pubblica per sancire un patto tra il movimento Mezzogiorno federato e l'associazione Cittadino Sudd. "Unire le forze – hanno detto Signorile e Conte -nella battaglia a difesa del Mezzogiorno e puntare alla nascita di un Movimento unitario dei riformatori, che metta insieme, in una sola rete di attivismo civico, associazioni e gruppi impegnati sui territori in un nuovo meridionalismo della modernità". Appuntamento alle 10.30, presso la sala "da Nazzareno", in via Magenta (zona Termini), dove si terrà il Consiglio nazionale di Mezzogiorno federato, che darà il via libera al Patto, dopo l'analoga approvazione arrivata nei giorni scorsi dall'assemblea di Cittadino Sudd. (Ren)