Cultura: 14 febbraio nei musei Intesa Sanpaolo si celebra l’amore nell’arte (2)

- Un percorso attraverso le diverse sfumature dell’amore: dalla gelosia iraconda di Giunone, al tenero sposalizio che unisce Zefiro e Clori, fino alla folgorante passione di Giove per Alcmena e Latona, madri di Ercole e Apollo, numi tutelari del Palazzo. A Torino, l’offerta 2x1 dedicata a San Valentino sarà una ulteriore occasione per scoprire la nuova mostra Déplacées, dell’artista Jr, famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale. Inoltre, per tutti gli appassionati, si rinnova la proposta delle Gallerie d’Italia per un regalo d’arte e cultura anche in occasione di San Valentino: la speciale Gift Card che può essere acquistata per donare in un unico biglietto l’ingresso nell'arco di un anno alle quattro sedi museali di Milano, Napoli, Torino e Vicenza. Anche alla Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, è in programma una serata di apertura straordinaria per San Valentino, martedì 14 febbraio alle ore 21:00: “AAA arte amore antiquariato”. Casa Bruschi propone agli art lovers di ogni età una serata per festeggiare San Valentino con uno speciale percorso pensato per tutti gli amanti dell’arte e dell'antiquariato. Attraversando le sedici affascinanti sale del museo, sarà possibile scattare un selfie nell’angolo più romantico della Casa per poi concludere la visita alla mostra fotografica “La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari”. (Rin)