Anarchici: Piantedosi, non abbiamo certezza di episodi gravi dietro l'angolo

- L'attenzione è sempre massima sul fenomeno anarchico, ma non abbiamo certezza di episodi gravi dietro l'angolo. Lo ha affermato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa convocata a Torino dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza, commentando le possibili tensioni con gli anarchici per il caso Cospito. "A Torino non vedo situazioni molto diverse da altre Città. Mi compiaccio dell'equilibrio mostrato dalle Forze dell'ordine durante la manifestazioni e sono convinto che anche domani andrà bene", ha concluso Piantedosi. (Rpi)