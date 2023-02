Migranti: Piantedosi, per noi Cpr strutture importanti di rimpatrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per noi i Cpr sono strutture importanti per le politiche di rimpatrio degli stranieri irregolari. Lo ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante una conferenza stampa convocata a Torino, commentando i recenti episodi legati ai Cpr. “I Cpr - ha continuato Piantedosi -, hanno una capacità di eseguire i rimpatri tra il 50 e il 55 per cento, mentre al di fuori di queste strutture passa al 2 per cento. Talvolta i Centri vengono messi nelle condizioni di non funzionare bene, per cause autoindotte da persone che spesso cercano di eludere le possibilità di rimpatrio. E spesso sono sostenuti dall’esterno da chi è in contrapposizione ideologica con i Cpr”, ha concluso. (Rpi)