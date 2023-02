Benevento: Rubano (FI), urgente mettere in sicurezza area colpita da frana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e capogruppo in commissione Finanze alla Camera, chiede al sindaco di Sant'Agata dei Goti, Salvatore Riccio, "una stima urgente dei costi per la messa in sicurezza dell'area cimiteriale del centro caudino", dopo la frana del 19 gennaio scorso che ha provocato la caduta in un torrente di un centinaio di salme. "Ho ottenuto l'assicurazione della direzione generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile regionale - afferma il deputato - che, non appena l'area sarà sottoposta a dissequestro, verrà effettuata una nuova ricognizione dei tecnici. Continuerò a seguire senza sosta ogni attività utile per la problematica di Sant'Agata dei Goti. La difesa del territorio è una priorità del Governo di centrodestra - conclude l'esponente forzista - oggi più che mai è necessario l'impegno di tutti per poter pianificare e avviare con rapidità gli interventi necessari a restituire sicurezza alle popolazioni di un territorio ad altissimo rischio idrogeologico". (Rin)