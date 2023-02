Pd: Comitato Schlein, chiusi seggi a Napoli, 898 voti per Elly e 881 per Bonaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "A chiusura di tutti i seggi di Napoli città, il risultato definitivo è di 898 voti per Elly Schlein e 881 per Stefano Bonaccini. Ci troviamo dinanzi ad un dato numerico e politico eclatante se consideriamo le forze che erano in campo e le previsioni della vigilia. La proposta di Elly vince a Napoli, perché la candidatura che più di tutte raccoglie la profonda voglia di cambiamento che c'è nel nostro popolo". E' quanto si legge in una nota del Comitato per Elly Schlein segretario del Pd. (Com)