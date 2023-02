© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentazione del libro "Le catene della destra" di Claudio Cerasa. Con l'autore intervengono Mara Carfagna, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Una sfida per tutti". Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, via Monte di Dio 14 (ore 17.30). (ren)