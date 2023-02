Amalfi: comune acquista 13 defibrillatori e promuove corsi di formazione per operatori e studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è un caso che l'avvio del progetto coincida con la festa degli innamorati - ha spiegato il consigliere Stancati - Perché è l'amore per gli altri che anima questo progetto riservato alla tutela di turisti e cittadini. L'iniziativa si è resa necessaria prima ancora di procedere all'installazione dei defibrillatori perché la formazione prescinde dalla disponibilità delle apparecchiature che a breve saranno collocate nei punti strategici della città. Tutti allertanti, ovvero collegati alla centrale operativa del 118 che riceverà un input localizzato in caso di utilizzo, i defibrillatori saranno installati presso i cimiteri cittadini, nelle frazioni, e nei luoghi di maggiore affluenza e verranno contenuti in apposite teche, resistenti alla salsedine, complete di stallo e a temperatura controllata. Quindi non temono gli sbalzi termici sia d'estate che d'inverno e consentono di conservare al meglio i dispositivi che per effetto di una convenzione con la ditta fornitrice saranno ciclicamente sottoposti a revisione e ad interventi di sostituzione della componentistica in caso di utilizzo". (segue) (Ren)