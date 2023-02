Scuola: Svimez, crollo investimenti ultimi 10 anni amplia disuguaglianze, al Sud 250 mila studenti in meno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 550 mila allievi delle scuole primarie del Mezzogiorno (66 per cento del totale) non frequentano inoltre scuole dotate di una palestra. Solo la Puglia presenta una buona dotazione di palestre, mentre registrano un netto ritardo la Campania (170 mila allievi privi del servizio, 73 per cento del totale), la Sicilia (170 mila, 81 per cento), la Calabria (65 mila, 83 per cento). Nel Centro-Nord, gli allievi della primaria senza palestra, invece, raggiungono il 54 per cento. Analogamente, il 57 per cento degli alunni meridionali della scuola secondaria di secondo grado non ha accesso a una palestra; la stessa percentuale che si registra nella scuola secondaria di primo grado. L’indebolimento dell’azione pubblica nella filiera dell’istruzione incrocia un trend demografico avverso, un fenomeno che causa la riduzione degli studenti. I due fattori rischiano di autoalimentarsi in un circolo vizioso nazionale, ma particolarmente intenso al Sud. La debolezza dell’offerta scolastica e, più in generale, la limitata qualità dei servizi pubblici alimenta il processo di denatalità e i flussi di migrazione giovanile che, a loro volta, comprimono il numero di alunni, con il conseguente adeguamento al ribasso dell’“offerta” di istruzione. Tra il 2015 e il 2020 il numero di studenti del Mezzogiorno (dalla materna alle superiori) si è ridotto di quasi 250.000 unità (-75.000 nel Centro-Nord). (segue) (Rin)