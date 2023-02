Scuola: De Luca, governo vuole tagliare 170 scuole in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo far fronte a iniziative del governo che ci sembrano francamente irresponsabili: si propone di tagliare per la Campania 170 scuole anziché preoccuparsi di ampliare la disponibilità per il tempo pieno, di ampliare il personale scolastico che invece in questo modo sarà ridotto". Lo ha affermato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta facebook del venerdì. "Dobbiamo stabilizzare e professionalizzare insegnanti di sostegno - ha proseguito il governatore - per consentire a bambini disabili e autistici di frequentare con dignità e profitto le scuole. Ma il governo sembra preoccupato di altro: nella Legge di bilancio di dicembre non è stato finanziato il piano triennale per l'edilizia scolastica. Sono problemi veri e concreti ai quali dovrebbe interessarsi il Governo nazionale". "Sulla scuola pubblica la Regione Campania - ha aggiunto - ha fatto quello che nessuna regione ha fatto: abbiamo avviato un programma importante come Scuola Viva per consentire l'apertura pomeridiana di centinaia di scuole. Abbiamo coinvolto 500mila studenti, realizzato 3mila laboratori nelle scuole, abbiamo dato un supporto concreto all'attività scolastica e alla lotta alla dispersione: questo programma è stato finanziato per i prossimi 4 anni per altri 100 milioni di euro". (Ren)