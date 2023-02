Giornata del Ricordo: domani a Napoli l'ntitolazione di Largo Esuli d'Istria Fiume e Dalmazia a Capodimonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 10, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi interverrà, all’ingresso di Porta Miano del Bosco di Capodimonte, alla cerimonia di intitolazione di Largo Esuli d’Istria Fiume e Dalmazia. Il comune di Napoli ha aderito alla richiesta che da anni proveniva dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ed ha voluto dedicare una strada al ricordo della tragedia del popolo giuliano-dalmata. Anche la scelta del sito è altamente simbolica perché la città di Napoli ha voluto denominare Largo Esuli di Istria, Fiume e Dalmazia proprio quel pezzo di strada che per anni è stato attraversato quotidianamente da decine e decine di esuli in fuga per entrare ed uscire dal Campo profughi di Capodimonte. Al termine della cerimonia, alla presenza del Vicesindaco Laura Lieto, dell'Assessore alla Legalità Antonio De Iesu e dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, sarà deposta una corona d’alloro alla targa che ricorda le vittime delle Foibe e gli esuli giuliano-dalmati che trovarono ospitalità nel "Centro raccolta profughi di Capodimonte". (Ren)