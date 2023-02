Cultura: domani a Mercato San Severino la sessantunesima edizione del Premio Paestum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, sabato 11 febbraio, con inizio alle 16,30, nell'aula "Carmine Manzi" del Palazzo Vanvitelliano di Mercato S. Severino, saranno assegnati i Premi Paestum per la poesia, la narrativa e la saggistica. La rassegna, giunta alla sessantunesima edizione e fondata nel dopoguerra dal poeta e scrittore Carmine Manzi, si svolge sotto il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno e del Comune di Mercato S. Severino. Tra i premi di rappresentanza delle varie sezioni, anche le medaglie del Senato e della Camera dei deputati. La manifestazione sarà aperta dal saluto del sindaco Antonio Somma, dopodiché sarà Anna Manzi, responsabile del Premio e continuatrice della iniziativa paterna, a relazionare sui criteri che hanno ispirato le scelte della giuria e ad illustrare le finalità della rassegna e i programmi per i prossimi anni. Tra i Premi speciali assegnati quest'anno, un riconoscimento per il sociale è andato a Nina Palmieri, inviata speciale de "Le Iene", che riceverà la medaglia del Senato; all'attore Domenico Pinelli, al quale è stato recentemente assegnato il "Nastro d'oro" nel Festival di Ischia per una sua interpretazione nel film sulla vita dei fratelli De Filippo, andrà la medaglia della Camera dei Deputati. Numerosissimi i componimenti, provenienti da tutte le regioni: la giuria ha evidenziato, anche quest'anno, l'ottimo livello qualitativo delle produzioni concorrenti, confermando come il Premio Paestum sia diventato un osservatorio molto ampio e affidabile sulla creatività e le attitudini di quanti si avvicinano con consapevolezza e talento alla letteratura e all'arte. L'attore Renato Rescigno leggerà alcuni brani dalle opere finaliste. La manifestazione, condotta dal giornalista Enzo Costanza, prevede alcuni intermezzi musicali a cura del maestro Espedito De Marino. (Ren)