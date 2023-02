Sanremo: Piantedosi, ordigno non sembrerebbe collegato a svolgimento Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo trasmettere la massima attenzione e preoccupazione ma anche rassicurazione sull’episodio. Lo ha affermato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi in visita a Torino, commentando il ritrovamento di un ordigno al di fuori della zona rossa di Sanremo in concomitanza con il Festival. “È un episodio strano, perché avvenuto al di fuori della cerchia della cosiddetta zona rossa. E questo non dovrebbe metterlo strettamente in connessione con il Festival. Il pacco non sembrerebbe riconducibile ad un attentato rispetto allo svolgimento della manifestazione. Sono in corso delle analisi per capire le motivazioni del gesto. Nel frattempo si sta pensando ad un rafforzamento del controllo del territorio su tutto il quadrante cittadino”, ha concluso Piantedosi. (Rpi)