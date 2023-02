Napoli: Fondazione Valenzi, lunedì 13 febbraio al Maschio Angioino dibattito sulla zona orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli adEST" il titolo dell'incontro in programma Lunedì 13 febbraio dalle ore 15 al Maschio Angioino nella sede della Fondazione Valenzi, l'istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983. Introdurrà l'incontro sul futuro della zona orientale della città di Napoli, dopo i saluti di Lucia Valenzi, il docente Emerito di Geografia presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Lida Viganoni. Ne discuteranno il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il docente di Progettazione architettonica e urbana presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Pasquale Belfiore, il docente Emerito di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Sergio Sciarelli, il docente di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" Marcello D'Aponte. Modererà l'incontro il direttore de "Il Mattino" Francesco De Core. Il concetto di rigenerazione urbana cerca di dare risposta ad istanze quali il bisogno di ammodernare le infrastrutture delle nostre città, le esigenze, sempre più stringenti, in termini di mobilità e la necessità di rendere le città più "abitabili", soprattutto nelle aree periferiche, per migliorare sia la qualità della vita che la sfera sociale, economica ed ambientale. Perché Napoli possa assumere un ruolo centrale di rilievo nazionale ed europeo è importante partire da quale assetto urbanistico si vuole dare alla città ed in particolare ai suoi diversi ed eterogenei spazi, centrali e periferici. (Ren)