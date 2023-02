Napoli: una rassegna musicale per festeggiare il carnevale partenopeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo Carnevale organizzato dal Comune di Napoli è l'ennesimo tassello di quel 'palinsesto culturale' che prosegue dopo gli eventi autunnali, il Natale ed il Capodanno", ha spiegato il coordinatore per le attività culturali Sergio Locoratolo. "L'obiettivo, fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, è quello di destagionalizzare l'offerta culturale, rendendola attiva ed uniforme lungo tutto l'arco dell'anno. Così da offrire ai cittadini e ai turisti un cartellone continuo di occasioni e di eventi. Il Carnevale segue, perciò, questo percorso, in un incontro tra culture e "costumi" tra i più disparati, uniti nel segno della musica e dalla comune volontà di pace e di tolleranza. Gli eventi sono molteplici e valorizzano, questa volta, nel senso della "città policentrica", l'area del centro antico che si muove tra la Galleria Principe ed il Mann. Mann con cui si è attivata una forte sinergia di intenti, che proseguirà certamente in futuro. Un evento popolare, dunque, che mira alla coesione e all'inclusione sociale, con particolare attenzione ai bambini, cui saranno dedicati laboratori ed attività di altissimo profilo. Perché, dopotutto, il Carnevale rimane, per definizione, la loro festa", ha aggiunto. (segue) (Ren)