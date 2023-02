Cultura: 14 febbraio nei musei Intesa Sanpaolo si celebra l’amore nell’arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 14 febbraio, in occasione della giornata dedicata all’amore, i musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli, Torino e Vicenza rinnovano la proposta di visita con la formula di entrata “2x1” e propongono itinerari tematici appassionanti che vedono protagoniste le collezioni e le mostre in corso. Le Gallerie d’Italia di Milano – riferisce una nota – invitano gli “art lovers” di ogni età a festeggiare il giorno di San Valentino con uno speciale percorso alle 17:30 pensato per amanti…dell’arte! Dai languidi sguardi scolpiti di Canova ai grandi amori di Boccioni, fino alle copie d’arte e d’amore come Carla Accardi e Antonio Sanfilippo, “Art lovers” sarà un viaggio romantico per innamorati dell’arte e dell’amore. A Napoli, le Gallerie d’Italia propongono alle 12:00 e alle 16:00 una speciale visita guidata dedicata ad Artemisia Gentileschi e Diana Di Rosa: un racconto che ripercorre le vicende delle due artiste e la raffigurazione di episodi e temi amorosi presenti nelle opere esposte in mostra. A Vicenza, le Gallerie d’Italia propongono ai visitatori la seducente domanda “Come nascono le più grandi passioni d’amore?” Tra i dipinti e gli affreschi di Palazzo Leoni Montanari saranno le avventure mitiche di Giove, il dio più affascinante dell’Olimpo, a svelare i segreti dell’arte intramontabile del corteggiamento nel percorso “Colpi di fulmine”, alle 18:00. (segue) (Rin)