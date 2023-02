Giornata del Ricordo: Cangiano (FdI), una borsa di studio per non dimenticare le Foibe - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina ho voluto mantenere la mia consuetudine di entrare nelle classi per parlare di Foibe. Tra gli Istituti che mi hanno accolto, ho apprezzato tantissimo l'ambiente che ho trovato all'Istituto Superiore 'Morano' di Caivano in provincia di Napoli. Qui la dirigente scolastica Eugenia Carfora, combatte da anni per togliere i ragazzi dalla strada, in una realtà sociale e culturale veramente difficile. Il suo impegno le è valso tanti riconoscimenti, ma io so che ogni suo progetto è teso esclusivamente all'interesse degli alunni. È per questo che, partendo proprio dal Giorno del Ricordo e dalla tragedia delle Foibe, ho voluto lasciare un piccolo segno di stima al lavoro della dirigente Carfora ed un incentivo affinché gli alunni non smettano mai di credere in se stessi. Ho infatti lanciato l'idea di un concorso che possa ricordare il 10 Febbraio nelle modalità che gli alunni preferiranno e in accordo con la Scuola. Con un premio finale che sicuramente non potrà mai sostituirsi alla ricchezza che in quella scuola si riceve, ma che potrà essere un motivo in più per non arrendersi mai". Lo ha dichiarato il parlamentare Gimmi Cangiano, deputato casertano di Fratelli d'Italia. (Ren)