Giornata del Ricordo: De Luca, foibe pagina tragica fatta di dolore persecuzione e massacri

- "Ricordiamo le migliaia di nostri connazionali, vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Una pagina tragica della Seconda Guerra Mondiale fatta di dolore, persecuzioni e massacri, in passato spesso nascosti e dimenticati. Abbiamo il dovere di non dimenticare e di trasmettere alle giovani generazioni i valori irrinunciabili del rispetto per la dignità umana, della tolleranza e della libertà contro ogni forma di prevaricazione". Così su facebook il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. (Ren)