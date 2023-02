Qatar: Cozzolino in carcere a Poggioreale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per Andrea Cozzolino è stata disposta la custodia in carcere a Poggioreale. All'europarlamentare sono stati contestati i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio nell'ambito del Qatargate. Lo scorso 2 febbraio il Parlamento europeo in una sessione plenaria aveva revocato l'immunità a Cozzolino e all'eurodeputato Marc Tarabella, consentendo agli investigatori belgi di interrogarli.