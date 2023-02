Campania: Petrenga (FdI), approvati 4 nostri odg su scuola interni bufaline e tribunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al lavoro di Fratelli d'Italia, oggi sono stati approvati quattro ordini del giorno importanti per il territorio campano ma non solo. Uno riguarda il personale non dirigente dell'Amministrazione Civile dell'Interno, appartenente alla ex carriera direttiva di ragioneria, per il quale si impegna il governo al ristoro dal danno subito per l'abrogazione della carriera prevista senza che vi sia stata una revisione dell'ordinamento professionale tale da mantenere le progressioni di carriera previste dall'abrogata carriera direttiva. Un secondo odg riguarda i concorsi per l'assunzione di personale scolastico, di cui si impegna il governo a mantenere le graduatorie per il biennio successivo a quello della pubblicazione. Vi è poi un terzo odg sulla tutela della bufalina mediterranea, prevedendo misure sulla salute e sulla tracciabilità del latte bufalino, un provvedimento atteso da decenni su una tematica molto sentita sul territorio campano. Un quarto odg riguarda invece la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con il cambio di denominazione del Tribunale di Aversa in 'Tribunale di Napoli Nord'". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia Giovanna Petrenga.(Ren)