Stellantis: Fiom-Cgil il 14 febbraio convoca assemblea pubblica davanti al Mimit

- La Fiom-Cgil, in occasione dell’incontro tra governo, sindacati e Stellantis ha organizzato per il prossimo 14 febbraio un’assemblea pubblica sotto la sede del Mimit, con la partecipazione delle delegate e dei delegati di tutta Italia. “Le lavoratrici e i lavoratori di Stellantis, insieme alle aziende della componentistica del settore auto, chiedono garanzie sul loro futuro, c'è molta preoccupazione e forte disagio per quello che negli ultimi due anni sta avvenendo negli stabilimenti - hanno affermato da Fiom-Cgil -. In Stellantis i lavoratori sono scesi ulteriormente a 46 mila, attraverso le uscite incentivate, e quelli che rimangono, sempre più avanti con l'età, vedono peggiorare giorno dopo giorno le proprie condizioni. A Mirafiori, Termoli, Cassino, Pomigliano, Pratola Serra e Melfi si fa ampio utilizzo di ammortizzatori sociali con perdita di salario e in alcuni casi una distribuzione non equa delle giornate lavorative. È necessario che Stellantis produca più modelli nel nostro Paese, che utilizzi tutta la capacità produttiva installata e garantisca investimenti per la transizione industriale e per il rilancio dell'occupazione. Occorre un grande piano per la produzione di mobilità senza il quale rischiamo di perdere un settore fondamentale per l'economia”, hanno concluso da Fiom-Cgil. (Rpi)