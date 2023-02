Napoli: Borrelli (Avs), incendio ad Agnano. Secondo in pochi giorni dopo quello di Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad Agnano in via Scarfoglio si è sviluppato un grave incendio sulla montagna. E' il secondo rogo in poche ore dopo quello di Ischia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche con i mezzi aerei. Anche in questo caso siamo in attesa di capire l'origine del rogo viste le temperature invernali di questi giorni". Lo ha dichiarato il deputato dell'Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli allertato da molti cittadini e commercianti della zona. (Ren)