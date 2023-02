Imprese: ricavi di Iveco salgono a 14 miliardi, +13 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco Group ha chiuso l'anno con i ricavi a quota 14 miliardi, un +13 per cento rispetto all'anno precedente. E' questo il dato più rilevante dei risultati di esercizio 2022 dell'Azienda diffusi questa mattina. Osservando poi i dati del solo quarto trimestre, Iveco ha aumentato i ricavi del 31 per cento (4 miliardi di euro) rispetto allo stesso periodo del 2021. Tornando al dato annuale, l'azienda ha mostrato dati positivi anche sul fronte del parametro Ebit adjusted a quota 527 milioni di euro (in aumento di 151 milioni di euro rispetto al 2021). Mentre la liquidità netta delle attività industriali è stata pari a 1.727 milioni di euro. Risultati che hanno spinto il Consiglio di amministrazione ad avviare un processo di approvazione per un programmi di riacquisto delle azioni ordinarie fino a 10 milioni (fino a 130 milioni di euro di valore economico). (segue) (Rpi)