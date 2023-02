Imprese: ricavi di Iveco salgono a 14 miliardi, +13 per cento nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco Group guarda positivamente anche all'anno in corso, con le previsioni che danno ricavi netti delle attività industriali in aumento tra il 2 e il 3 per cento, l'exit adjusted delle attività industriali tra 460 e i 500 milioni e una liquidità netta di circa 2 miliardi. "Abbiamo chiuso il primo anno come società quotata indipendente dimostrando che la squadra di Iveco Group sa lavorare fianco a fianco - ha affermato il ceo di Iveco Group Gerrit Marx -, affrontando sfide senza precedenti per conseguire risultati solidi in tutti i segmenti di business", ha concluso. (Rpi)