Amalfi: comune acquista 13 defibrillatori e promuove corsi di formazione per operatori e studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredici defibrillatori da posizionare nei punti strategici della città: Amalfi si appresta a diventare uno dei Comuni più cardioprotetti della Regione grazie all'acquisto degli strumenti salvavita da parte dell'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano. Non prima però di aver avviato una massiccia campagna di formazione continuativa rivolta principalmente ad associazioni, operatori turistici, commercianti e studenti delle quinte superiori. Questo perché ciascuno deve essere in grado di utilizzare all'occorrenza i defibrillatori e con essi saper praticare anche le manovre salvavita necessarie in caso di primo intervento. Il calendario dei corsi previsti nell'ambito del progetto curato dal consigliere delegato a Sanità e Politiche della Salute, Giorgio Stancati, partirà il prossimo 14 febbraio 2023 con il primo di una lunga serie di incontri riservati alla formazione e tutti condotti da esperti del settore della cardioprotezione. (segue) (Ren)