20 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania REGIONE Riunione del Consiglio Regionale, presieduto da Gennaro Oliviero, dalle ore 11 alle ore 13 in seduta monotematica per il dibattito sulle "Politiche per l'istruzione ed il contrasto alla dispersione scolastica ed alla povertà educativa". Dalle ore 13.30 alle ore 16.30, il Consiglio si riunirà per l'esame della proposta di legge "Modifica legge regionale 30 aprile 1975, n. 25. Modifica quorum del referendum consultivo". Napoli, Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale, Isola F13 (ore 11.00). (segue) (ren)