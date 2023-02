Ucraina: Anci, in un limbo gli oltre 4.000 posti disponibili dei Comuni per accoglienza profughi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questa situazione – spiega il delegato Anci - sono diversi gli aspetti da considerare. Innanzitutto, l’esposizione dei Comuni. Da un punto di vista economico-finanziario, le spese sostenute dai Comuni a partire dal 31 dicembre non poggiano su alcun tipo di riferimento documentale, ma su rassicurazioni che Anci, in accordo con Protezione civile e Interno, si è assunta il rischio di fornire. Ma siamo di fronte anche ad una inconcludenza che sta dando luogo a uno spreco di disponibilità. È chiaro, infatti, che l’incertezza della situazione impone prudenza e molti Comuni, che pure si erano detti disponibili ad accogliere, non sono stati in grado di attivare i posti, dato anche il poco tempo rimasto. Non dimentichiamoci – prosegue Biffoni – che parliamo nella maggior parte dei casi di nuclei familiari, spesso con un gran numero di bambini. Noi il peso della responsabilità su queste persone lo sentiamo tutto". “Ci chiediamo come mai, peraltro, il modo di garantire la prosecuzione delle altre forme di accoglienza sia stato trovato. Desta stupore che nell’incertezza sia rimasto solo il Sai", evidenzia. “Facciamo attenzione, perché credo davvero che scoraggiare la disponibilità dei Comuni – continua il Sindaco di Prato – non convenga a nessuno. Vediamo la tragedia immane che ha scosso Turchia e Siria e che attiverà, senza ombra di dubbio, conseguenze rilevanti in termini di flussi di persone in cerca di protezione, verso l’Europa e quindi l’Italia". “Suggerisco sommessamente – conclude il delegato Anci all’Immigrazione – di fare esattamente al contrario di come si è gestita questa partita. Consolidiamo il Sai, rendiamolo flessibile e in grado di rispondere con efficienza alle emergenze, che purtroppo non hanno mai cessato di accadere. A partire da questi 4000 posti, da stabilizzare in via definitiva” (Com)