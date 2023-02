Campania: Ciampi (M5S), contrastiamo il piano del Governo Meloni sul dimensionamento scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Movimento 5 stelle abbiamo votato a favore della risoluzione relativa alle politiche per l'istruzione regionale al fine di contrastare il Governo nazionale in merito al nuovo piano di dimensionamento scolastico approvato dal governo Meloni nell'ultima Legge di Bilancio. Allo stesso tempo ci auguriamo che la Giunta sfrutti l'enorme opportunità offerta dalle risorse del Pnrr destinate al contrasto dell'abbandono scolastico ottenute dal Governo Conte. Con 79,3 milioni di euro, la Campania è infatti la regione che ha ricevuto il finanziamento maggiore. Un'occasione che non può e non deve essere sprecata". A dirlo è stato Vincenzo Ciampi a margine della seduta monotematica del consiglio regionale della Campania. "I dati relativi alla dispersione scolastica nel Mezzogiorno e in particolare in Campania sono allarmanti. Secondo un'indagine Openpolis, nel 2021 il tasso di abbandono scolastico nella nostra regione è il più elevato in Italia dopo Sicilia e Puglia. Nei nostri territori il fenomeno della devianza e della criminalità minorile è strettamente legato alla povertà educativa e alla mancanza di opportunità e di politiche di coesione sociale. Questi risultati negativi - ha concluso Ciampi - sono frutto anche delle azioni insufficienti portate avanti in questi anni dalla Giunta De Luca". (Ren)