Reddito cittadinanza: Mazzella (M5S), ha salvato milioni di persone dalla povertà. Meloni vada tra la gente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è il reddito di cittadinanza a non funzionare, ma sono stati i centri per l'impiego dipendenti dalla regione a fare flop", così il senatore del M5s Orfeo Mazzella ha replicato alle parole di Giorgia Meloni. "Il 60% delle persone che può lavorare come percettori di reddito non sono mai stati raggiunti. La Meloni sbaglia anche quando sostiene che il reddito non ha mantenuto i suoi obiettivi. Senza questa misura - ha continuato Mazzella- negli ultimi anni causa il grave impatto economico su intere famiglie, ci saremmo trovati ancora più persone in uno stato di sopravvivenza. A me pare che il presidente del consiglio non sappia nulla di come se la passano gli italiani con il salario più basso d'Europa. Esca dalle strategie e vada tra la gente per capirne di più". "Il reddito di cittadinanza ha salvato milioni di persone. Non lo dico io ma le persone. L'unico fallimento è stato di chi guida le regioni, 14 in mano al centrodestra e in Campania in mano a De Luca", ha concluso Mazzella. (Ren)