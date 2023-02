Autonomia: Nappi (Lega), è uno strumento e un'opportunità - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- L'autonomia differenziata "è uno strumento e un'opportunità se realizzata nei termini che la stessa legge prevede che peraltro è attuativa di un disegno costituzionale voluto dalla sinistra nel 2001". Così il capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania, a margine dell'assemblea tenutasi questa mattina. "Quel disegno, ora, è diventato strumento di legge - ha aggiunto - rispetto al quale l'obiettivo è, come abbiamo già ottenuto grazie all'impegno della Lega, che i Livelli Essenziali delle Prestazioni siano precondizione per l'attuazione dell'autonomia differenziata. La dotazione finanziaria che nella proposta di legge approvata dal governo nazionale è già presente deve essere munita di contenuti. E se i soldi e le risorse devono essere messe in campo, noi dobbiamo chiedere qui dal Sud che si individuino man mano i settori che ci interessano". (Ren)