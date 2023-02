Ischia: Patriarca e Martusciello (Fi), stanziati altri 54 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo continua a sostenere l'isola di Ischia con un nuovo finanziamento di oltre 54 milioni di euro posto a carico del Fondo per le emergenze nazionali". A dirlo sono Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia alla Camera, e Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore campano del partito azzurro. "Come avevamo ribadito in più occasioni, lo sforzo del parlamento e dell'esecutivo non si sarebbe certamente limitato ai contenuti del decreto legge approvato qualche mese fa a favore delle popolazioni dell'isola duramente colpite dall'alluvione del novembre scorso. Le nuove risorse serviranno, tra l'altro, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture e per la gestione di rifiuti, macerie e materiale alluvionale". "Ringraziamo il Governo per quest'ulteriore, importante impegno finalizzato alla risoluzione delle criticità operative di Ischia ben consapevoli che il percorso per il pieno rilancio dell'isola – concludono la Patriarca e Martusciello – passerà anche e soprattutto per il sostegno alla prossima stagione turistica e per gli aiuti, che certamente non mancheranno, per la ricostruzione del patrimonio residenziale locale". (Ren)