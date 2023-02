Imprese: Marx (Iveco), risultati solidi nel primo anno da quotati indipendenti, grazie a lavoro di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo chiuso il primo anno come società quotata indipendente dimostrando che la squadra di Iveco Group sa lavorare fianco a fianco, affrontando sfide senza precedenti per conseguire risultati solidi in tutti i segmenti di business. Lo ha affermato il ceo di Iveco Gerrit Marx, commentando i risultati di Iveco Group nel 2022. "I numeri del 2022 riflettono la nostra attenzione al rispetto degli impegni presi e alla generazione di cassa: il nostro Adjusted Ebit consolidato è stato di 527 milioni di euro e il free cash flow delle Attività Industriali è stato positivo per 690 milioni di euro. Questo pone le basi per il secondo anno e rafforza il nostro impegno per la trasformazione continua dell’organizzazione, mentre proseguiremo a contrastare i fattori critici a livello geopolitico e nella catena logistico-produttiva - ha continuato Marx -. (segue) (Rpi)