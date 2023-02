Campania: Ciampi (M5S), approvata la mia mozione per contenere i costi dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prezzo delle materie prime energetiche impatta, ora più che mai, in maniera estremamente negativa sul costo della vita dei campani. Con l'approvazione in Consiglio regionale della mozione a mia prima firma, sollecitiamo il governo nazionale a riconoscere a tutti i cittadini e a tutte le imprese produttive la possibilità di approvvigionarsi di energia a prezzi reali di mercato, determinati e controllati dallo Stato italiano attraverso una gestione diretta delle fonti produttive, e ad avviare l'iter legislativo volto a qualificare l'Energia quale "Bene Comune". La mozione, sottoscritta tra gli altri anche dai tre consiglieri irpini Alaia, Petitto e Petracca, ha ottenuto un consenso trasversale tra maggioranza e opposizione perché rappresenta una straordinaria opportunità. La Campania potrà così diventare una regione modello e dar vita finalmente a soluzioni contro il rincaro dei prezzi dell'energia che stanno mettendo in ginocchio l'economia dei nostri territori". Lo ha annunciato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Vincenzo Ciampi. "Come Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di sposare l'impegno e l'attività svolta dalla consulta delle attività produttive di Ariano Irpino e dal Movimento Cara Bolletta - ha concluso Ciampi - nonché l'attività amministrativa dei comuni di Ariano Irpino, Greci, Grottaminarda e Taurasi i quali hanno già provveduto con apposite delibere consiliari a dichiarare l'energia 'Bene Comune'".(Ren)