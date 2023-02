Campania: De Luca, contrastare tutti insieme la sottrazione di risorse alla scuola pubblica e la regionalizzazione dell'istruzione - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta è di contrastare l'orientamento del governo nazionale volto a ridurre 150 istituti scolastici nella Regione Campania, a ridurre la scuola pubblica nel nostro paese, a comprimere le risorse necessarie per ampliare il personale scolastico, per consentire il tempo pieno, per consentire di avere docenti di sostegno, per consentire, soprattutto al sud, di avere una qualità didattica che sia all'altezza dell'Europa. Abbiamo sollecitato con questo ordine del giorno tutte le forze politiche del consiglio a fare insieme con noi questa battaglia e abbiamo anche sollecitato a combattere l'ipotesi, contenuta nell'idea di autonomia differenziata, di regionalizzazione del sistema scolastico". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine del consiglio regionale di questa mattina, ha spiegato a Nova le ragioni contenute nella risoluzione sulla dispersione scolastica proposta all'assemblea campana. (Ren)