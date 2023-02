Acqua: Cia Agricoltori Italiani Campania, progettazione acquedotto di Campolattaro è vittoria del mondo agricolo del Sannio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella di oggi è una vittoria di tutto il mondo agricolo del Sannio, perché da oggi sarà ben chiaro a tutti il percorso tecnico ed amministrativo che porterà l'acqua dell'invaso di Campolattaro nei terreni delle aziende agricole poste in almeno 26 comuni della provincia di Benevento e altri se ne aggiungeranno, un atto che chiude una fase di attesta durata molto a lungo e che sblocca le potenzialità del più grande lago artificiale della Campania." Cosi Carmine Fusco, presidente della Cia Agricoltori Italiani di Benevento a margine della firma del protocollo d'intesa che prevede una cabina di regia che controllerà la progettazione dell'acquedotto irriguo che porterà l'acqua dallo sbarramento sul fiume Tammaro – con una capacità di oltre 100 milioni di metri cubi - nelle aziende agricole sannite. Il patto è stato siglato oggi a Napoli, negli uffici di Palazzo Santa Lucia tra Regione Campania, Provincia di Benevento, Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e le organizzazioni agricole più rappresentative del Sannio. "Le attività di progettazione da parte del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano - ha aggiunto il presidente Fusco - avranno come punto di partenza lo studio del Centro ricerca per il supporto alla gestione del paesaggio e dell'agroalimentare dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, ma non si fermeranno lì. Dovranno essere condivise prioritariamente con le organizzazioni professionali agricole e con gli enti locali. L'obiettivo dell'intesa è proprio quello di individuare le aree d'intervento e condividerle". (segue) (ren)