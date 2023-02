Sport: presentata oggi la European Cup di judo 2023 under 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata oggi a Palazzo San Giacomo l'European Cup di Judo 2023 under 18, che si terrà al PalaVesuvio sabato 11 e domenica 12 febbraio. L'evento, fortemente voluto dai fratelli Lello e Massimo Parlati (Nippon Club e Fiamme Oro), sotto l'egida della Fijlkam Campania, in sinergia con Pietro Amendola (New Kodokan Lucania), si inserisce nel palinsesto a sostegno della candidatura di Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026. "Si tratta di una manifestazione giovanile di altissimo livello con la partecipazione di 32 nazioni in rappresentanza dei 4 continenti – ha spiegato Massimo Parlati, tecnico della Nazionale italiana universitaria di judo - un trampolino di lancio in vista dei prossimi appuntamenti che confidiamo di portare a Napoli come un Campionato del Mondo. Grandi numeri: ben 396 atleti in gara, quella italiana la delegazione più numerosa con 168 guerrieri del tatami, 53 dalla Francia, 29 da Israele, 21 dalla Croazia, 5 dalla Mongolia, 4 dell'Ucraina per dare qualche cifra; nutrita anche la pattuglia degli arbitri provenienti dall'intero continente. Sono previste circa duemila presenze sul territorio". "L'European Cup rafforza il percorso intrapreso per la candidatura di Napoli a Capitale Europea dello sport 2026 – ha osservato l'Assessore allo Sport Emanuela Ferrante - è una manifestazione importante che rientra in un progetto più ampio, finalizzato all'inserimento sociale ed al riscatto dei giovani sul territorio attraverso lo sport. Il Judo insegna al rispetto di sé e degli altri attraverso i valori insiti nella disciplina sportiva, e nelle arti marziali in particolare, e può aiutare a ritrovare una giusta dimensione in una società nella quale i valori primari passano spesso in secondo piano". (segue) (ren)