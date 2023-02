Senato: Rosso (FI), passato mio emendamento su figura segretario comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figura del segretario comunale è essenziale per i Comuni nell’attività ordinaria, ancora di più per il conseguimento degli obiettivi inseriti all’interno del Pnrr. Il recepimento da parte del governo dell’istanza che avevamo formulato in un emendamento va proprio nella direzione di rispondere alla carenza di personale che colpisce gli Enti locali. Ringraziamo il ministro Paolo Zangrillo per il lavoro fatto con gli Uffici governativi per rendere attuabile la norma e la capogruppo di Forza Italia Licia Ronzulli per il supporto che ha sempre dimostrato all’iniziativa. Lo hanno affermato il senatore Roberto Rosso, vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte e Paolo Ruzzola capogruppo in Regione Piemonte, entrambi da mesi impegnati su questa battaglia. "Continueremo a lavorare affinchè in futuri decreti si possa ampliare ancora il numero di segretari sui quali possano contare i Comuni italiani", hanno concluso. (Rpi)