Campania: De Luca, finanziati gli oratori per contrastare il bullismo - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo finanziato, da laico, anche gli oratori con la collaborazione della Chiesa di Napoli nella persona del Cardinale Sepe, per individuare quelle zone dove solo gli oratori sono gli unici punti di legalità per divulgare argomenti come il contrasto del bullismo. Tutto questo grazie all'aiuto di parroci giovani e dinamici". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando in Consiglio regionale nel corso del dibattito sulla condizione giovanile e sulle politiche per l'istruzione ed il contrasto alla dispersione scolastica ed alla povertà educativa. (Ren)