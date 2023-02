Ucraina: Anci, in un limbo gli oltre 4.000 posti disponibili dei Comuni per accoglienza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un mese dalla scadenza dello stato d'emergenza Ucraina, ad oggi fissato al 3 marzo 2023, i Comuni sono ancora in attesa di conoscere le sorti degli oltre 4.000 posti Sai finanziati per l'accoglienza di famiglie ucraine e scaduti a fine dell'anno scorso. "Siamo di fronte ad una situazione che è al limite del surreale", dichiara Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato Anci all'Immigrazione, commentando il ritardo nella pubblicazione dell'ordinanza che la Protezione civile ha già predisposto per prorogare il finanziamento dei progetti approvati nel settembre scorso. "Non si comprende come sia possibile che un'ordinanza, che per sua natura ha carattere di urgenza, possa perdersi nei meandri del ministero dell'economia", aggiunge. Con la legge di bilancio 2023 il Dipartimento della protezione civile viene autorizzato ad adottare ordinanze allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure per garantire la continuità della gestione emergenziale, che viene nella stessa sede prorogata al 3 marzo, in coerenza con le disposizioni europee. "L'impegno dei Comuni, che presentano ad ogni bando progetti per numeri di posti molto più elevati rispetto a quelli messi a disposizione – sottolinea ancora il sindaco di Prato - non va mortificato. È grave che i Comuni siano lasciati in una terra di mezzo, senza conoscere le sorti dei propri progetti e di tutto ciò che ne consegue.