Pa: Zangrillo, per renderla attrattiva spingere su reddito e premialità

20 luglio 2021

- “Il reddito è certamente una voce importante ma vanno fatti i conti con la realtà, vorrei da subito allineare i livelli reddituali a quelli del resto del mondo ma c'è il debito pubblico a cui guardare". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Rendere la Pubblica amministrazione attrattiva per un giovane: su questo dobbiamo lavorare intensamente, dobbiamo spingere su più fronti: il reddito e la premialità. Anche la Pa deve cavalcare il tema del merito. Una grande sfida", ha aggiunto. "Noi abbiamo già, con la tornata contrattuale passata, inserito meccanismi di premialità. Per i nuovi contratti spingiamo sulle parti integrative dei contratti per premiare il merito ed il talento", ha concluso Zangrillo.(Rin)