Sicurezza: Salvini, buona ipotesi accesso in stazioni soltanto per chi ha un biglietto

23 luglio 2021

- L'idea di consentire l'ingresso all'interno delle stazioni solo a chi è munito di un biglietto "penso sia cosa buona e giusta" sul fronte della sicurezza e, inoltre "stiamo lavorando per aumentare la videosorveglianza all'esterno". Lo ha detto il ministro dell Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso della presentazione dell'indagine sulla percezione della sicurezza sui treni e nelle stazioni italiane, nella stazione Termini di Roma. In merito all'operazione di Roma Capitale "Termini zona sicura", i controlli che da gennaio "hanno portato a centinaia di arresti ed espulsioni sono dei dati - ha detto Salvini -. Ovviamente ogni singola rapina è grave e come tale bisogna impegnarsi di più. Io più di chiedere a Fs mille assunzioni per viaggiare sui treni nelle piccole e grandi città, non posso fare". Le vie limitrofe alle stazioni "saranno controllate dando a polizia e carabinieri più strumenti operativi e per quanto riguarda il governo si punta ad assumere 10 mila donne e uomini delle forze dell'ordine", ha concluso. (Rer)