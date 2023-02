Ucraina: Pedicini (Greens/Efa), se aderisce a Ue Europa entra in guerra con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Far aderire l'Ucraina all'Unione Europea, in questo contesto storico, significa che l'Europa entra in guerra con la Russia. Si stanno adottando scelte che vanno nella direzione di un'escalation fatale". Lo ha dichiarato l'europarlamentare del Gruppo Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini, intervenendo a Sky Tg24 nel corso della trasmissione Generazione Europa. "Personalmente - ha sottolineato Pedicini - sono stato contrario fin dall'inizio alle decisioni del Parlamento Europeo all'invio delle armi che, è bene ricordare, è contrario all'articolo 11 della Costituzione italiana. Così come sono sempre stato contrario alle sanzioni, che si sono rivelate un boomerang per gran parte dell'Occidente. Il mio pensiero è che l'Europa avrebbe dovuto assumere un ruolo terzo in questo conflitto. L'idea di fare entrare l'Ucraina in Unione Europea può rivelarsi pericolosissima in questo momento storico". (Ren)