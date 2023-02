Campania: De Luca, serve una grande battaglia unitaria per difendere il Sud e la scuola del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettiamo da parte le bandiere di partito e facciamo una battaglia unitaria per difendere il Sud e la scuola del Sud". Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del dibattito in Consiglio regionale sulla condizione giovanile e sulle politiche per l'istruzione ed il contrasto alla dispersione scolastica ed alla povertà educativa. "Se volessimo avere nelle scuole il tempo pieno che c'è in Lombardia ci vorrebbero almeno 4000 insegnanti", ha spiegato De Luca. "Bisogna fare una battaglia unitaria per difendere la scuola che è stata trascurata negli ultimi decenni", ha concluso. (Ren)