Campania: De Luca, con contratti integrativi il Sud è perduto

- "Se passa la misura dei contratti integrativi per la sanità e la scuola il Sud è perduto". Lo ha affermato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca nel corso del dibattito in Consiglio regionale sulla condizione giovanile e sulle politiche per l'istruzione ed il contrasto alla dispersione scolastica ed alla poverta' educativa. "Se passa il concetto di dare duemila euro in più ai docenti la nostra terra sarà nell'abbandono", ha aggiunto il governatore. (Ren)