Cannabis: Salvini, inaccettabile la pubblicità davanti a liceo nel napoletano

23 luglio 2021

- "Pubblicità alla cannabis posizionata davanti ad un liceo in provincia di Napoli. Inaccettabile. Come si può pensare di autorizzare in un luogo frequentato ogni giorno da centinaia di ragazzi, anche minorenni, un cartello volutamente equivoco che incita all’uso di una sostanza? Mi auguro che il cartello venga rimosso al più presto. La droga va combattuta, non promossa, soprattutto nelle scuole. Con il ministro Valditara, la Lega si sta impegnando per riportare la cultura del buonsenso e del rispetto tra i banchi: da qui si costruisce l’Italia dei prossimi 30 anni". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)